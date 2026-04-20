Max Riefer und Sebastian Voltz spielten bei der Mozartgesellschaft als Duo „Les éclats du son“ zeitgenössische Musik vom Feinsten im Zweibrücker Herzogsaal.

Die Neue Musik ist nicht jedermanns Sache und das merken auch die beiden Musiker gleich bei den ersten Tönen. Zwei Schülerinnen in der letzten Reihe prusten für meinen Moment vor Lachen. Im gut besuchten Herzogsaal bleibt das aber der einzige Misston in dem 90-minütigen Konzert. Max Riefer und Sebastian Voltz ziehen das Publikum gleich in den Bann, lassen den Zuhörern überhaupt keine Zeit, groß nachzudenken.

Gleich zu Beginn fällt das perfekte Zusammenspiel der beiden auf: Voltz am Flügel und Riefer an seinem in einem kreisrund aufgebauten Schlagwerkparcours. Die Töne von Xylophon, Gong oder Pauke von Riefer greifen genau passend in die Anschläge von Voltz auf dem Flügel. Fasziniert verfolgen die Besucher am Samstagabend die nahezu perfekte Synchronisation des Duos.

Für das Konzert am Samstagabend haben die Musiker fünf Stücke mitgebracht, die als klassische Neue Musik bezeichnet werden können. Extreme Experimente bekommen die Zuhörer nicht zu hören. Solide Kompositionen und Improvisationen dazu servieren die Musiker, deren Spiel mit seiner Brillanz ein um das andere Mal fasziniert.

Eigentlich moderieren Les éclats du son sein Konzert selbst, doch am Samstag ist der aus Speyer stammende Dieter Mack gekommen, der das Eröffnungsstück geschrieben hat, moderierend das Konzert begleitet und immer wieder die Stücke erklärt.

Max Riefer und Sebastian Voltz, beid sind Saarländer und als Musiklehrer an den Zweibrücker Gymnasien tätig, starten mit „Éclat“, das im Französischen ein explosionsartig, lautes Geräusch beschreibt und genauso klingt das Stück mit schnellen, lauten Klavierakkorden, die von Riefer am Schlagwerk mit den entsprechenden Pauken und Marimbaphon-Tönen unterstrichen werden. Abrupt wechseln die Künstler von dunkleren und ruhigeren Phasen zu ganz hohen Tonlagen, die extrem schnell gespielt werden. Fragmente von vielleicht harmonischen Tonfolgen brechen ab, springen zu ganz anderen Klangfetzen weiter. Manchmal schlägt der Pianist auch nur einen Ton an, der er kontinuierlich wiederholt, damit der Percussionist einen Klangteppich hat, auf dem er seine Geräusche ausbreiten kann. Das Duo schont das Publikum nicht. Der Titel „Éclat“ hat nicht zu viel versprochen.

Auf die Kompositionen von drei Komponisten folgen an dem Abend Improvisationen der Künstler. Dabei greift der Pianist in den Flügel, zupft die Saiten, manipuliert diese, dass der Flügel wie eine indische Sitar klingt um gleich danach die normalen Tasten wieder zu nutzen und die ganz klassischen Klaviertöne anzuschlagen. Dazu die Trommelwirbel von Riefer, der mit ganz ruhigen Passagen wechselt. Die Besucher warten regelrecht auf die nächste Klangexplosion. Und auch diese bekommen Raum, sich im Herzogsaal auszubreiten, der offenbar über eine ausgezeichnete Akustik für Neue Musik dieser Art verfügt. „Bei Improvisationen ist es das Schwierigste, wie man aufhört“, erklärt Komponist Mack und leitet zu der Komponistin Joey Tan aus Singapur über, die aus dem Tanz kommt und ein Stück für das Duo geschrieben hat, das Bewegung und Musik miteinander verbinden will.

Während in anderen Konzerten Max Riefer immer mit einem Schlagwerkparcours aufwartet, der oft die komplette Bühne füllt, übt er sich im kleinen Herzogsaal in Askese mit einem Bruchteil der Instrumente. Das reicht am Samstagabend aber immer noch für regelmäßige Klangwechsel, wie im Stück von Tan, bei dem er einen Tontopf und Kuhglocken in den Mittelpunkt rückt. Die Schläge auf den Tontopf gegen die Schritte der imaginären Tänzerin, die mal schneller und langsamer werden, in Sprüngen kulminieren und von Voltz am Flügel mit nicht gekannten Tönen aus dem Bauch des Klaviers heraus ergänzt werden. Der Pianist lasst sein Instrument klingen wie ein Spinett. Max Riefer musiziert auf Weinflaschen. Der Komponistin gehe es darum, Alltagsgeräusche in die Musik zu integrieren, erklärt Dieter Mack. Als ob das Fenster aufstünde und Straßengeräusche und Musik verschmelzen.

Der dritte Komponist des Abends ist Peter Ivan Edwards, der ebenfalls in Singapur lebt und seine Musik mit algorithmischen Formeln auf eine mathematische Grundlage setzt. Die Klavierpassagen wechseln mit Schlagzeugsoli, synchron spielen die Duo-Musiker die Tonfolgen, die stellenweise an Maschinenmusik erinnern. Schnell steigert sich das Stück in extrem helle Töne, die das Gehör so manchen Zuhörers strapazieren dürften. Im Laufe des Konzerts verlassen nur wenige Besucher den sehr gut besuchten Saal. Der Mehrheit der Konzertbesucher hat das Angebot der Mozartgesellschaft, in die Weiten der Neuen Musik einzutauchen, ausnehmend gut gefallen.

Info

Das Duo Les éclats du son spielt wieder am Dienstag, 12. Mai, 18 Uhr, in der Stadthalle St. Ingbert beid er Verleihung des Alfred-Weisgerber-Kunstpreis an Armin Rohr, dann allerdings keine komponierten Werke, es wird improvisieren zu den Gemälden von Armin Rohr. Der Eintritt ist frei.