Es ist so weit. So Corona will, können bald Musiker, Theater, Arbeitsgemeinschaften und andere Kurse Stücke und Aufführungen in der neuen Multifunktionshalle des Helmholtz-Gymnasiums (HHG) einüben und sich dort vor Publikum beweisen. Einen ersten Testlauf gab es schon.

Für das HHG geht damit ein Traum in Erfüllung. Bei Normalbestuhlung können 250 Besucher auf einer flexibel aufstellbaren Bühne Schulkultur erleben. Die beidseitig verglaste