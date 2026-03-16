Zwei Straßen in Mörsbach müssten dringend saniert werden – für insgesamt 5,3 Millionen Euro. Indes sorgte die Straßenbeleuchtung in der Talstraße für Diskussionen.

Die Steinackerstraße und die Talstraße gelten als die sanierungsbedürftigsten Straßen in Mörsbach. Das sagte Ortsvorsteher Dennis Nizard im Ortsbeirat. Für beide Straßen liegt ein grober Ausbauplan vor. Demnach könnte die Sanierung der Talstraße rund 3,8 Millionen Euro kosten, die der Steinackerstraße etwa 1,5 Millionen Euro.

„Das sind aber nur grobe Schätzungen. Viel mehr Informationen habe ich nicht“, bekannte Nizard. Weder Zeitplan noch Ausführung und Dauer des Ausbaus sind geklärt. Sicher ist laut Nizard nur: Der Ausbau soll über wiederkehrende Beiträge finanziert werden. Für die Talstraße wird laut Nizard ein Zuschuss erwartet, da es sich um eine Kreisstraße handelt.

Diskussion zur Finanzierung

Julia Igel regte an, in beiden Straßen nur die Deckschicht zu erneuern. Dieses Verfahren wurde etwa in der Rosengartenstraße in der Stadt, auf der alten B10 zwischen dem Bahnübergang in Niederauerbach und der Stadtgrenze nach Contwig sowie auf der Landstraße zwischen Maßweiler und Schmitshausen bereits angewendet. Bei dieser Methode werde die oberste Schicht abgefräst und durch eine neue Deckschicht ersetzt. Vorteile sind geringere Kosten und eine schnellere Umsetzung. Nachteile: Die Fahrbahn wird etwas schmaler, zudem ist das Verfahren nicht überall möglich. Der wiederkehrende Straßenbeitrag in Mörsbach beträgt laut Nizard 28 Cent pro Quadratmeter gewichteter Grundstücksfläche.

Dringend sei aus Sicht der Stadt ein anderes Thema, erklärte Nizard: die Straßenbeleuchtung in der Talstraße. Die Laternen seien so alt, dass es keine Ersatzteile mehr gebe. Sie sollen ausgetauscht werden. Fällt eine Laterne aus, könne sie nicht mehr repariert werden. Laut Nizard soll die Beleuchtung noch in diesem Jahr erneuert werden.

Strittig im Ortsbeirat war die Finanzierung. Die Laternen in der Talstraße sollen ebenfalls über wiederkehrende Beiträge bezahlt werden. Dass dies zulässig ist, war im Rat bislang nicht bekannt, werde andernorts aber praktiziert. Michael Knobloch kritisierte, die Allgemeinheit müsse zahlen, weil die Stadt keine Ersatzteile bekomme. Nizard verwies die Frage zur Klärung an die Stadt.