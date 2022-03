Wer meint, mit Zweibrücken gehe es nur abwärts, liegt falsch. Nirgends im Land werden, bezogen auf die Einwohnerzahl, so viele neue Betriebe gegründet wie hier.

Eine Neueröffnung gab es auch am Samstag zu feiern: Die Konzerthalle auf dem Flugplatz heißt jetzt Terminal.

Ein Unternehmen aus Rieschweiler zieht dagegen um: Elektro Poller verlässt die Bahnhofstraße in Richtung Pirmasens. Und es gibt weitere Neuigkeiten.

Noch ein Umzug: Der Hauensteiner Kindergarten.

Und noch eine Neueröffnung: Rechtzeitig zur Gartensaison öffnet der Kreis seine neue Grünschnitt-Sammelstelle in Trulben.

Am 21. März ist Welttag gegen Rassismus, der jährlich im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus ausgerichtet wird. Was die Menschen in der Region von diesem Tag und dem Thema Rassismus halten, hat die RHEINPFALZ in der Pirmasenser Fußgängerzone erfragt.

Fast doppelt so viele Vergewaltigungen wie ein Jahr zuvor, aber weniger Wohnungseinbrüche und Autoknacker sorgen in der Pirmasenser Kriminalstatistik für Licht und Schatten.