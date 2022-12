Bei der neuen Hornbacher Parkklinik für psychosomatisch Erkrankte geht es jetzt mit großen Schritten voran. Am 8. Februar ist Richtfest, kündigt Projektleiter Thomas Schiwek an. Ob der geplante Eröffnungstermin am 1. Dezember 2023 gehalten werden kann, ist aber wieder offen. Beim Personal kann Schiwek indes nur gute Nachrichten verkünden: Fast täglich kämen neue Bewerbungen für sämtliche Stellen rein, Schiwek sprich von „hochqualifizierten Bewerbern“. Das hänge auch mit der Schließung des evangelischen Krankenhauses in Zweibrücken zusammen. Grund ist, dass die dortigen Mitarbeiter nach der Schließung in weiter entfernte Betriebe gewechselt sind, und es nun wieder einen näheren Arbeitgeber gebe.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier