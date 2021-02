Pfarrerin Miriam Laubscher tritt zum 1. März ihren Dienst im protestantischen Kirchenbezirk Homburg an. Als Vikarin hatte sie in Homburg bereits seit dem vergangenen Jahr Gottesdienste gehalten. Ebenfalls zum 1. März übernimmt Johannes Rossell die Pfarrstelle in der Christuskirche St. Ingbert, die zum Kirchenbezirk Zweibrücken gehört. In seiner letzten Amtshandlung als evangelischer Kirchenpräsident der Pfalz hat Christian Schad diese Woche in Speyer sechs neue Pfarrerinnen und fünf Pfarrer ernannt.