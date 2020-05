Von Samstag, 16. März, bis Dienstag, 2. Juni, lässt der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) den nunmehr sechsten Bauabschnitt der Sanierung der Erbach-Umgehungsstraße L 118 zwischen dem Homburger Hauptbahnhof und dem Stadtteil Jägersburg über die Bühne bringen. Gearbeitet wird dann auf dem Streckenstück zwischen der Einfahrt zum Erbacher Real-Supermarkt und den Auf- und Abfahrtschleifen zur Berliner Straße. Laut LfS wird die Straße während der Bauzeit halbseitig gesperrt; der Verkehr wird als Einbahnstraße in Richtung Jägersburg an der Baustelle vorbeigeführt. In Gegenrichtung wird eine Umleitung über die Berliner Straße in Richtung B 423 beziehungsweise über Bruchhof ausgeschildert. Der LfS warnt vor drohenden Verkehrsstörungen.