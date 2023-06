Zweibrücken hat drei neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz. Personal vom Roten Kreuz (DRK) und dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) wird es besetzen.

Am Donnerstag übergab die Stadt Zweibrücken die drei Fahrzeuge im Gesamtwert von 620.000 Euro an die beiden Rettungsorganisationen ASB und DRK. „Der Stadtrat hat die Zeichen der Zeit erkannt und zeigt, dass er hinter dem Katastrophenschutz steht“, lobte Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger.

Das Einsatzleitfahrzeug für die Schnelleinsatzgruppe soll mit Digitalfunk, mehreren Rechnern und Telefonen, Internet und vier Monitoren bei größeren Lagen wie Hochwasser, Bomben-Evakuierungen oder Großbränden die Arbeit der Hilfs- und Rettungsdienste koordinieren. Beim ASB in Bubenhausen steht es und wird dort auch gewartet. Zusammen mit dem neuen Krankentransportwagen, der ebenfalls den ASB-Schriftzug trägt. Mit ihm sollen bei Katastrophenschutz-Einsätzen Menschen gerettet und transportiert werden. Bei größeren Feuerwehr- und THW-Einsätzen oder schweren Verkehrsunfällen wird er zur medizinischen Absicherung hinzugezogen. Er verfügt über eine rollbare Trage und einen Tragestuhl, mit dem man Verletzte sitzend transportieren kann, so ASB-Einsatzleiter Julian Wilhelm. Notfallrucksäcke ergänzen die Ausstattung. „Der Krankentransportwagen fährt nicht im Regelbetrieb, sondern wird zu Sondereinsätzen nur beim Katastrophenschutz eingesetzt“, machte Oberbürgermeister Marold Wosnitza klar. Im Notfall könnten auch Kommunen im Umland diesen Wagen anfordern – wie alle anderen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes auch.

„Drei Fahrzeuge in einem“

Ungleich größer als die beiden Sprinter ist der Gerätewagen Betreuung, den die Stadt am Donnerstag an den Zweibrücker Ortsverband des Roten Kreuzes übergab. Dieser 16-Tonner-Lastwagen ist laut Jan-Hendrik Prager vom DRK „eigentlich drei Fahrzeuge in einem“. Auf zwölf Rollcontainern lagert dort Material wie zum Beispiel mobile Waschbecken für bis zu 300 Personen. „Es geht hier nicht um Verletzte, sondern um Leute, die beispielsweise bei einer Evakuierung aus ihren Häusern rausmüssen und sich mal setzen oder hinlegen.“ Daher sind Klappstühle genauso an Bord wie Liegen. „Damit kann man vom Säugling bis zum Senior viele Menschen von ein paar Stunden bis über längere Zeiträume versorgen, wie etwa im Ahrtal“, erinnerte Prager an die Flutkatastrophe. Auch zwei große Zelte mit zusammen 100 Quadratmeter Wohnfläche und sechs Sitzplätze für die benötigte Mannschaft bietet der neue Lastwagen, für den Jan-Hendrik Prager eigens den LKW-Führerschein gemacht hat.

Ein Spezialfahrzeug kommt noch hinzu

Der Multifunktionslaster war das teuerste der drei Fahrzeuge, mit einem Anschaffungspreis von 285.000 Euro. Der Krankentransportwagen kostete 140.000 Euro, der Einsatzleitwagen 195.000 Euro.

Schon bestellt, aber noch nicht ausgeliefert ist zudem ein Fahrzeug, das beim Katastrophenschutz in der Beschaffung eingesetzt werden soll.