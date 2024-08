Nach dem Feuer im Homburger Schlossberghotel in der Nacht auf Dienstag haben Brandermittler am Mittwoch den Brandbereich im Untergeschoss untersucht. „Wir haben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung“, sagte ein Sprecher der Polizei Homburg der RHEINPFALZ auf Nachfrage. Da der Brand im Versorgungsraum, der zum Küchentrakt gehört, ausgebrochen war, hatte laut Polizei die Vermutung eines technischen Defekts nahegelegen. Nun könne aber mit Sicherheit ausgeschlossen, dass etwa ein Küchengerät in Brand geraten war – ein technischer Defekt lag laut dem Polizeisprecher nicht vor. Weitere Angaben zur Brandursache dürfe die Polizei nicht machen. Während die rund 20 Feuerwehrleute den Brand löschten, mussten alle 24 Hotelgäste evakuiert werden. Die Feuerwehr, sagte der Homburger Wehrführer Peter Nashan, hatte das Feuer aber schnell unter Kontrolle bringen können, sodass die Gäste noch in der Nacht alle wieder in ihre Zimmer zurückkehren konnten. Beschädigt worden sei nur der Versorgungsraum, in dem der Brand ausgebrochen war. Der Hotelbetrieb sei am Dienstag normal weitergelaufen, sagte die Polizei.