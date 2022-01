Der Pirmasenser Anbieter von Corona-Schnelltestungen, das Regio Testzentrum, unterhält seit vergangener Woche zwei Stationen für Antigen-Schnelltests in Zweibrücken. Am Alexanderplatz 18 und an der Rennwiese, in der Dr.-Ehrensberger-Straße 37 in Nachbarschaft zum Internationalen Bund (IB). „Am Alexanderplatz haben wir ein Ladenlokal gemietet. Die Station bot sich wegen der umliegenden Gaststätten an, vor allem aber wegen des Busbahnhofs, den viele Berufstätige nutzen“, sagt Betreiber Denis Hermann. Der Container an der Rennwiese sei gut anzufahren, auch die Nähe zur Niederauerbach-Kaserne habe für die Standortwahl eine Rolle gespielt. PCR-Tests werden vom Regio Testzentrum nicht angeboten. Mit je drei Mitarbeitern besetzt, ist die Station am Alexanderplatz montags bis samstags von 7 bis 19 Uhr geöffnet, sonntags von 13 bis 19 Uhr. Die Station an der Rennwiese hat die Öffnungszeiten montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 9 bis 15 Uhr. In Pirmasens testet Regio bereits seit vergangenem Frühjahr.