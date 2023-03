In der Poststraße hat zum Monatsbeginn eine Corona-Testpraxis aufgemacht. Der Ansturm ist enorm, die Zahl der positiv auf Corona Getesteten hoch: In den ersten beiden Wochen seit Inbetriebnahme war etwa jeder Vierte positiv.

An diesem Montagvormittag geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Während drinnen getestet wird, bildet sich draußen eine Schlange. Einige wollen ihr Ergebnis abholen, andere warten auf den Abstrich. 239 Corona-Tests hat Frank Veit, der die Praxis führt, vom 1. bis zum 13. März, 12 Uhr, durchgeführt: „Und 64 davon waren positiv.“ Das bestätige ihn, „dass Tests sehr wohl noch benötigt werden“. Die Dunkelziffer schätzt der ausgebildete Sanitäter „als mindestens doppelt so hoch“. Nicht jeder entwickle Symptome und nicht jeder lasse sich testen, gibt Veit zu bedenken.

Veit eröffnete die Corona-Testpraxis Anfang März als Selbstständiger in der Zweibrücker Poststraße. Eine Mitarbeiterin unterstützt ihn; das Gesundheitsamt hat seine Testpraxis zertifiziert. Getestet wird „nach medizinischen Standards mit Nasen- und Rachenabstrich.“ Die Praxis bietet Veit zufolge nicht nur Corona-Tests an, sondern auch Abstriche zum Nachweis von Influenza, der echten Grippe, oder des RS-Virus, das ebenfalls die Atemwege befällt. Influenza- und RS-Virus-Tests seien aber „deutlich weniger gefragt“, so Veit.

Ärzte schicken Patienten zum Test

In der Ecke steht ein Notfallrucksack, „für alle Fälle“, sagt Veit. Es sei auch schon vorgekommen, dass man den Rettungsdienst habe holen müssen, weil es der erkrankten Person „sehr schlecht ging“. Für die schnelle Hilfe habe er in seiner Praxis viel Dankbarkeit erfahren, etwa von einer Mutter, die ihr vier Wochen altes Baby auf das RS-Virus testen ließ, erzählt Veit.

Viele Kunden würden auch von Arztpraxen geschickt, berichtet Veit: „Wenn die Patienten Symptome haben, schicken die Ärzte sie zu uns zum Test.“ Ein Test bringe Sicherheit. Neben den „klassischen“ Corona-Schnelltests werden auch schnelle PCR-Tests angeboten, die vor Ort ausgewertet werden, ergänzt Veit. Was jeder einzelne Abstrich kostet, lässt sich bei Veit in einer Preistabelle nachlesen; die Preise richten sich je nach Test und Anlass.

Großes Einzugsgebiet

Weil es kaum mehr Teststellen gebe, kämen Kunden nicht nur aus Zweibrücken, sondern aus der ganzen Region und dem Saarland, spricht Veit von einem „großen Einzugsgebiet“. Im vergangenen Jahr habe er am Outlet getestet, doch „das rentierte sich nicht mehr“. Deshalb habe er sich entschieden, die Corona-Testpraxis in zentraler Lage zu eröffnen. Diese werde „sehr gut angenommen“, zeigt sich Veit mit dem Zulauf zufrieden.

Info

Die Corona-Testpraxis von Frank Veit findet sich in der Poststraße 5 in Zweibrücken. Sie ist montags bis freitags von 7.30 bis 12.30 und von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr. Der 24-Stunden-Rufdienst für Notfälle ist zu erreichen unter 06332-8736621.