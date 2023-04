35 Jahre lang ist Ali Ekipoglu schon im Hotelgewerbe tätig, jetzt hat er sich selbstständig gemacht. Am Freitag vergangener Woche hat der Gastronom die „Reyna Club Cocktail Bar“ in der Maxstraße 3 eröffnet. In den Räumen war zuvor Veronikas Kneipe, die jedoch vor einigen Wochen geschlossen wurde. Ali Ekipoglu hat die Räume renoviert und vom Ambiente her in eine Cocktailbar verwandelt. Auf der Karte stehen neben Cocktails auch kleine Speisen. Der neue Betreiber möchte im hinteren Bereich seiner Bar Spielautomaten aufstellen und im oberen Stockwerk einen VIP-Bereich etablieren. Für den Service sucht der Wirt noch Mitarbeiter. Der Name „Reyna Club Cocktail Bar“ erinnert an einen bekannten Nachtclub Istanbul. Der 2002 eröffnete Club lag direkt am Bosporus, mit eigenem Bootsanleger und war eine angesagte Adresse im Istanbuler Nachtleben. Auf diesen Club wurde am 1. Januar 2017 ein Terroranschlag verübt. Das Gebäude wurde danach abgerissen.