Es sieht so aus, wie wenn es mit dem Fischbacher Biosphärenhaus weitergehen wird. Es gibt ernsthafte Interessenten und ein Konzept für eine Fortführung. Ein Abschluss steht kurz bevor.

In Pirmasens soll sich einiges an der Verkehrssituation tun. Kurzfristig wird aber nur das Tempolimit auf 30 Stundenkilometer umgesetzt. Das betrifft fast die ganze Stadt.

Am Samstag jährt es sich zum ersten Mal, dass die Bewohner des Hauses Schillerstraße 5 in Zweibrücken ihre Bleiben verlassen mussten, weil ihr Haus nahe der Spundwand-Baustelle am Schwarzbachufer vom Einsturz bedroht ist. Jetzt liegt das Gutachten vor, das Wege aus der Misere weisen soll.

Es bleibt dabei: Für die Ortsvorsteherwahl in Rimschweiler wird es nur einen einzigen Kandidaten geben.

Die Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) hat beschlossen, die Preise für Fahrten mit den Bussen und Bahnen anzuheben. In Pirmasens betrifft dies auch noch ein anderes Verkehrsmittel.

Erneut haben Telefonbetrüger zugeschlagen und Geld von einer Seniorin erbeutet.

Als unbestechlich hat sich die Polizei der Region gezeigt. Eine 51-Jährige trägt jetzt die Folgen.

Der Weltraum. Unendliche Weiten. Und mittendrin Hubert Zitt und seine legendären Star-Trek-Vorlesungen vor Weihnachten in Zweibrücken. Am Donnerstag ist es wieder so weit.

Ein Hilster Bürger hat sich über den Standort des Feuerwehr-Übungsautos echauffiert. Der Bürgermeister macht eine klare Ansage.

Die Bürger der Südwestpfalz dürfen sich über eine deutliche Senkung der Gebühren für die Müllabfuhr freuen – bis zu 21 Prozent.

Manfred Seibel (Grüne) will nun doch nicht die Hauensteiner Energiegesellschaft führen, stattdessen soll ein anderer die Geschäftsführung übernehmen.