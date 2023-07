Die Bauarbeiten am Dorfplatz unterhalb der Kirche St. Martinus in Martinshöhe sind beendet. Am Dienstagnachmittag war schon deutlich zu sehen, wie der Platz in Zukunft aussehen wird. Zuletzt musste nur noch gekehrt und aufgeräumt werden. Statt von Autos zugeparkt zu sein, wird das Erscheinungsbild hier künftig von vier Bäumen geprägt; im Herbst werden sie gepflanzt. Dann beschatten die Bäume auch die Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen sollen. Noch etwas länger dauert es, bis das neue Buswartehaus eintrifft: Voraussichtlich im Dezember wird es geliefert und aufgestellt. Die Bushaltestelle ist aber schon jetzt barrierefrei. Was die Kosten der Bauarbeiten betrifft, zu denen Martinshöhe 25.000 Euro in Eigenleistung beigetragen hat, vermag Bürgermeister Hartwig Schneider derzeit noch nichts Abschließendes zu sagen. „Aber wir sind im gesetzten Rahmen geblieben. Und etwas früher fertig geworden.“