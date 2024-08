Die Erschließung des Neubaugebiets Hirtengarten ist in vollem Gange. Derzeit wird laut Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann die Zufahrtsstraße von der Feldstraße her gebaut. Danach soll es an die Vermarktung der 13 Bauplätze gehen, die auf dem 7400 Quadratmeter großen Gelände an der Ecke Vogesen-/Feldstraße entstehen. Fuhrmann geht davon aus, dass die Häuslebauer spätestens Anfang nächsten Jahres loslegen können. Vorher müsse die Stadt noch die Grundstückspreise ermitteln.

An Interessenten mangelt es laut Fuhrmann nicht. Zuletzt gab es rund 60 Bewerbungen für die 13 Bauplätze für Einfamilienhäuser, zu denen eventuell noch ein größeres Mehrfamilienhaus kommt. Das hänge von den Grundstückspreisen ab, die noch nicht feststehen.

Damit es bei der Verteilung der Grundstücke fair zugeht, habe man sich für eine Verlosung entschieden, so Fuhrmann. „Dann hat jeder dieselbe Chance.“ Eine andere Möglichkeit wäre die verdeckte Versteigerung gewesen. Fuhrmann: „Wir wollten aber nicht, dass nur die zum Zug kommen, die das meiste Geld haben.“ Eine Auswahl nach einem Punktesystem, die etwa junge Familien priorisiert, hätte laut Fuhrmann dem Wunsch nach einem Mix an Bewohnern nicht entsprochen. Also werde das Losglück entscheiden.

Auf dem Gelände des Neubaugebiets Hirtengarten stand bis 1962 eine Tankstelle, danach wurde dort ein Schrottplatz betrieben. Als dieser geschlossen wurde, galt das Gelände als kontaminiert; es wurde ab 2014 im Auftrag der Stadt saniert. Bodenproben bestätigten 2021, dass keine Altlasten in Form von Motorenöl, Treibstoff oder Ähnlichem mehr gab. Allerdings waren Metall- und Kunststoffteile sowie Glasscherben im Erdreich gefunden worden, die herausgeholt werden mussten. Der Erschließungsträger WVE aus Kaiserslautern hatte daraufhin grünes Licht.