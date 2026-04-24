Das Neubaugebiet Hirtengarten in Rimschweiler ist fertig erschlossen. Bauen will dort aber niemand.

Die Straße ist fertig, die Baugelände abgesteckt – nur gebaut hat im Rimschweiler Neubaugebiet Hirtengarten bislang niemand. „Die Vermarktung des Baugebietes gestaltet sich derzeit noch verhalten. Zwar sind vereinzelt Anfragen von Interessenten erfolgt, konkrete Vertragsabschlüsse konnten bislang jedoch noch nicht erzielt werden“, schreibt Rathaussprecher Jens John auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

In Rimschweiler ist das Baugebiet auch unter dem Namen „Mazurkiewicz-Gelände“ bekannt. Bevor das Areal zum Baugebiet umfunktioniert worden ist, war es ein Schrottplatz. Die Stadt hat das Gelände für 62.000 Euro im Jahr 2012 ersteigert.

Grundstückspreise „deutlich teurer“ als sonst

Wegen der Schrottplatz-Historie musste vor Ort verstärkt am Boden gearbeitet werden. Die Folge: höhere Erschließungskosten, hohe Grundstückspreise. 255 Euro muss man für einen Quadratmeter Bauland im Hirtengarten bezahlen. Rimschweilers Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann sagte im Dezember 2024, dass die Bauplätze „deutlich teurer“ sind als der übrige Bodenwert im Vorort.

John glaubt nicht, dass die Bauplätze schnell verkauft werden − auch mit Blick auf die derzeitigen Preissteigerungen, ausgelöst durch den Iran-Krieg. Der Stadtpressesprecher zeigt sich dennoch zuversichtlich: „Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies mit einer Stabilisierung der Rahmenbedingungen wieder positiv entwickeln wird.“

Stadt will die Werbetrommel rühren

Im Rathaus will man auch künftig für die Grundstücke werben. John: „Um die Sichtbarkeit weiter zu erhöhen, ist vorgesehen, zeitnah ein zusätzliches Werbetransparent aufzustellen.“ Ein Exemplar steht schon jetzt am Baumarktkreisel. Zudem wolle man die Grundstücke überregional bewerben.

An der Preisschraube zu drehen, sei keine Option, stellt John klar: „Ein Verkauf unterhalb dieses festgestellten Wertes ist rechtlich nicht zulässig und würde von den zuständigen Aufsichtsbehörden beanstandet werden.“