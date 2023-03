Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1000 Gegner sind in einer Stadt mit knapp 35 000 Einwohnern eine Hausnummer. Dennoch: Das Projekt Neubaugebiet am Ixheimer Kirchberg wird weiterverfolgt. Vor der Sommerpause will der Stadtrat sich wieder damit befassen.

50 Bauplätze auf 52 000 Quadratmetern sollen oberhalb der Taubenstraße am Kirchberg entstehen. Dafür hat der Stadtrat grünes Licht gegeben. Eine Bürgerinitiative will das Baugebiet