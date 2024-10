Seit fünf Jahren möchte die Stadt am Kirchberg oberhalb von Ixheim etwa 50 neue Bauplätze schaffen. Im November soll das Baugebiet die letzte Hürde nehmen.

Nachdem Betroffene, Behörden und Organisationen dreimal die Möglichkeit hatten, die Pläne einzusehen und Bedenken geltend zu machen, soll der Bebauungsplan im November als Satzung beschlossen werden. Das steht in der Vorlage zur Sitzung des Haupt- und Personalausschusses, der am Mittwoch ab 17 Uhr im Rathaus tagt. Stimmt der Stadtrat am 13. November zu, ist der Bebauungsplan rechtsgültig.