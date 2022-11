Das Dellfelder Neubaugebiet Hohrech geht in die nächste Runde. Die bislang fertigen Pläne werden öffentlich ausgelegt. Dann kann man vier Wochen lang Stellung nehmen.

Anfang 2023 könnte das Neubaugebiet als Satzung beschlossen werden. Anschließend stünden dann die Auftragsvergabe für die Erschließung und schließlich der Bau der Häuser an. Das Baugebiet Hohrech ist Sache der Herzog-Wolfgang-Stiftung und liegt gegenüber des Kindergartens. Wie viele Bauplätze genau in dem Gebiet entstehen könnten, kann Bürgermeisterin Doris Schindler auf RHEINPFALZ-Nachfrage nicht sagen. Die genaue Einteilung sei noch nicht erfolgt, so die Bürgermeisterin.