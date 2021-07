Kleinsteinhausen schafft ein Baugebiet im Südwesten des Dorfes. Bis zu 17 Bauplätze könnten westlich von Friedhofstraße, Brunnenweg und Kapellenweg entstehen.

Die Pläne für das Baugebiet „Am alten Feld“ sind über 20 Jahre alt. Die Gemeinde hatte sie zwischenzeitlich aufgegeben, aber jetzt holt sie sie wieder aus der Schublade. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch waren alle dafür, das Gebiet nun doch zu verwirklichen. Etwa ein Dreivierteljahr könnte es dauern, die notwendigen Planungsschritte zu gehen, danach kann die Erschließung beginnen, also der Bau der Straßen und Leitungen. Damit klar ist, dass dort ein Baugebiet entsteht, niemand anderes noch die Grundstücke billiger aufkauft und auch sonst niemand reinfunkt, beschloss der Rat auch eine Veränderungssperre.