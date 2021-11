Auf dem Gelände des Homburger Industrie- und Gewerbeparks Zunderbaum siedelt sich die Firma Storage 24 aus dem baden-württembergischen Lorch an. Die Neuansiedlung sei die erste auf dem bereits vor Jahren erschlossenen Areal, teilt Jürgen Kruthoff, Sprecher der Stadt Homburg mit. Storage 24 errichte auf einer Fläche an der Zufahrt zum Gewerbegebiet einen Business-Park mit 56 Groß-Garagen, Läger und sechs Büroeinheiten. Die Räume verfügten über eine Fläche von 28 bis 145 Quadratmetern. Im März 2022 soll der Park auf dem knapp 5700 Quadratmeter großen Grundstück fertig gestellt werden. Bis dahin sei mit den ersten Mietern wie Handwerksbetrieben zu rechnen, die sich für die Gewerbe-Einheiten interessierten, so Kruthoff.