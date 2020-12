Martinshöhe. Beim SV Martinshöhe, in der derzeit unterbrochenen Saison Aufsteiger in die A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West, übernimmt zur neuen Spielzeit 2021/22 ein Trainerduo den Job an der Seitenlinie: Florian Paulus und Michael Schumacher lösen Michael Munzinger ab.

Wie der Spielleiter des SV Martinshöhe, Kai Schley, mitteilt, will Munzinger nach vier Jahren das Traineramt aus privaten Gründen abgeben. „Sein Pass bleibt aber bei uns, er will noch weiter für uns spielen“, erläutert Schley. Munzinger wird abgelöst von Florian Paulus als Trainer und Michael Schumacher als Co-Trainer. Für beide ist es ihre erste Trainerstation.

Der aus Bruchmühlbach stammende Paulus, der in Bexbach wohnt, spielt in dieser Saison noch für den SC Vogelbach in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern und hatte in der Spielzeit 2017/18 die Bruchmühlbacher A-Jugend trainiert. Der in Landstuhl wohnende Schumacher kickt derzeit noch für den fünftplatzierten Landesligisten VfB Reichenbach in der Staffel Nord.

Die beiden 27-Jährigen werden laut Schley künftig auch ihre Fußballschuhe für den SVM schnüren. „Paulus kann alles im Mittelfeld spielen, Schumacher ist Stürmer oder spielt im offensiven Mittelfeld. Beide werden uns mit ihrer Qualität weiterhelfen“, sagt Schley.