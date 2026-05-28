Die beiden Storchennester in der Bahnhofstraße sind in Rieschweiler-Mühlbach ein echter Hingucker. Wie wirken sich die Straßenarbeiten auf die Brutpflege aus?

In den vergangenen Jahren hat sich Rieschweiler-Mühlbach im Schwarzbachtal zu einem echten Anziehungspunkt für Störche entwickelt. Hatten die majestätischen Vögel vor einigen Jahrzehnten noch absoluten Seltenheitswert in der Westpfalz, sind sie mittlerweile regelmäßig wiederkehrende und gerngesehene Gäste. In diesem Jahr haben zwei Paare gar in der Einkaufsmeile im Ortsteil Rieschweiler, in der Bahnhofstraße, ihre Zelte aufgeschlagen, respektive Nester in die dortigen Platanen gebaut. Wer zum Arzt muss, schnell mal in die Apotheke springt, oder aber in die Metzgerei einkauft oder „Dieters Bierstubb“ besucht, kommt an den Störchen nicht vorbei.

In der Bevölkerung gibt es regen Anteil an den gefiederten Freunden, regelmäßig werden in den sozialen Medien Updates gepostet, das Fernsehen war schon da, der örtliche Heimatverein hat ein kleines Büchlein über die Störche aufgelegt.

Bauarbeiten nicht verschiebbar

Nun laufen seit der Woche vor Pfingsten Straßenbauarbeiten in der Bahnhofstraße. Das ist auch einer RHEINPFALZ-Leserin aufgefallen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie hat sich an die Redaktion gewandt, weil sie sich Sorgen um die Vögel und deren Nachwuchs macht. Sie stellt die Frage, ob ausgerechnet zur Brutzeit der Vögel Bauarbeiten angesetzt werden müssen.

Die Storchennester in der Bahnhofstraße sind ein echter Hingucker, auch wenn sie aktuell mitten in einer Baustelle stehen. Foto: Matthias Laborenz

„Wir konnten die Bauarbeiten nicht verschieben“, sagt der Beigeordnete von Rieschweiler-Mühlbach, Hans-Dieter Bißbort, auf RHEINPFALZ-Anfrage. In der Bahnhofstraße werde die in Fahrtrichtung Schwarzbach rechte Seite des Gehwegs und der sich daran anschließende Teil bis zu den Häusern – auf der stehen die Bäume in der Straße – abgefräst und erneuert. Die Baumaßnahme sei lange geplant gewesen, zudem stünden die Arbeiten auch noch in Zusammenhang mit einer Maßnahme in der nahen Bogenstraße. Da habe es sich angeboten, beide Arbeiten möglichst zeitgleich durchführen zu lassen, erläutert Bißbort. „Sonst hätten die Baustellen zweimal eingerichtet werden müssen.“ Er wisse, dass Bauarbeiten mit Unannehmlichkeiten einhergehen, warb aber um Verständnis für den Straßenbau. „Wir können das nie so planen, dass niemand betroffen ist. Das liegt in der Natur der Sache.“

Am Dienstag nach Pfingsten war am Nachmittag größeres Gerät im Einsatz in der Bahnhofstraße, exakt zwischen den beiden Platanen, auf denen die Vögel ihre Nester gebaut haben. Augenscheinlich zeigten sich die Störche unbeeindruckt von den lauten Nachbarn. Bis Ende der Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, hofft Bißbort. Dann wird es für die Störche in der Bahnhofstraße wieder ruhiger. Und für die Anwohner.