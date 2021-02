Dieser kleine Clownfisch zieht am Freitag, 19. Februar, einsam seine Kreise im Aquarium in der Saarbrücker Karstadt-Passage. Die Aquarien in der unterirdischen Geschäftsmeile neben dem Warenhaus sind etwas trüb, nur wenige Passanten schauen aktuell nach Nemo und seinen Freunden. Denn in der Passage sind derzeit mehr als die Hälfte der Läden geschlossen. Zudem wurden als Folge der Pandemie-Krise einige Ladenlokale auch schon komplett aufgegeben.