Nele Fuchs ist Siegerin des Vorlesewettbewerbs in Zweibrücken. Die Schülerin der Mannlich-Realschule plus mit der Orientierungsstufe Hofenfels-Gymnasium überzeugte die Jury.

„Es braucht viel Mut, um vor uns zu lesen und sich dabei anschauen zu lassen“, meinte Jugendbücherei-Leiterin Stefanie Neuendorf. Da hatten die drei Kandidaten am Montag schon ihre Passagen gelesen. Nele Fuchs las am Montagnachmittag das Buch „Alea Aquarius“ von Tanya Stewner. Das konnte sie sich vorher aussuchen. Zentrales Thema ist die Verschmutzung der Ozeane. Nele Fuchs setzte sich gegen Benjamin Weber (er las den ersten Band von „Harry Potter“) von der Mannlich-Realschule plus und der Orientierungsstufe Hofenfels-Gymnasium und Anne Nora Kuntz vom Helmholtz-Gymnasium durch. Zuvor hatten alle drei den Vorlesewettbewerb in ihren jeweiligen Schulen gewonnen.

Nele Fuchs las klar und verständlich und wirkte gefasst und sicher. Auch beim Fremdtext – dem dritten Band von „Rulantica“, den die Initiatoren aussuchten – wirkte sie unaufgeregt und brachte vor allem die spannenden Szenen und Dialoge gut rüber.

Prominenter Autor in der Jury

Prominenz in der Jury gab es auch: Bestsellerautor Markus Heitz motivierte den Nachwuchs. Bürgermeister Christian Gauf erinnerte sich, dass der Vorlesewettbewerb schon zu seinen Schulzeiten am Start war. Tatsächlich wird er seit 1959 jedes Jahr vom Deutschen Buchhandel abgehalten. Auch Maya Frank bewertete die Leseratten; sie hatte den Stadtentscheid im Vorjahr gewonnen.

Die Sängerin Jessica Weis lockerte die Stimmung für die Vorleser mit Liedern wie „Can“t Stop the Feeling“ oder „Applaus, Applaus“.

Die nächste Station für Stadtsiegerin Nele Fuchs wird der Vorlesewettbewerb auf Kreisebene sein.