Die Bürgerinitiative gegen das „Wohnen am Kirchberg“ erhält Unterstützung: Der Zweibrücker Naturschutzbund (Nabu) spricht sich gegen das geplante Neubaugebiet am Ixheimer Kirchberg aus. Und das nicht nur wegen der Kaltluft .

Die örtliche Nabu-Vorsitzende Miriam Krumbach bestätigte auf Anfrage, dass ihre Vereinigung in einer Stellungnahme an die Stadt den Plan nicht gut heißt, oberhalb der Taubenstraße rund 50 Bauplätze auszuweisen. Mehrere Gründe würden angeführt, darunter der Flächenverbrauch.

„In Deutschland werden täglich 56 Hektar Fläche versiegelt, und das bei gleichzeitigem Bevölkerungsrückgang“, so Krumbach. Das Ausweisen immer neuer großer Baugebiete sei das falsche Signal. Vielmehr müssten mehr Anreize für das Sanieren und Renovieren vorhandener, leerstehender Häuser in den Ortskernen geschaffen werden.

Das vorgesehene Gebiet bestehe zwar hauptsächlich aus landwirtschaftlich genutzten Feldern, „es geht aber auch etwa um die Krautschicht dort, die einen wichtigen Lebensraum für Insekten darstellt“, so Krumbach. In der sogenannten Krautschicht wachsen unter anderem Gräser, Farne und Wildkräuter.

Krumbach: Aktuelle Gutachten fehlen

Was die Kaltluftentstehung und -strömung angeht, die durch eine Bebauung beeinträchtigt würde, vermisst Krumbach ein aktuelles Gutachten. Zwar gebe es die von der Stadt in Auftrag gegebene, 17-seitige „Stellungnahme zu den kleinklimatischen Auswirkungen des Bebauungsplans Wohnen am Kirchberg in Zweibrücken“ des Freiburger Büros Ima Richter & Röckle. Deren Fazit lautet, wie im Stadtrat bekanntgegeben, dass von vergleichsweise geringen Belastungen bei einer Bebauung auszugehen ist. Es steht aber auch darin, dass es im Bebauungsplangebiet einen „Kaltluftabfluss aus südöstlicher Richtung“ gibt, „der die im Nordwesten angrenzende Wohnbebauung belüftet.“

Krumbach weist auf weitere Passagen hin, etwa: „Die Wiesenflächen des Plangebiets sind gute Kaltluftproduzenten. Durch die Geländeneigung kann die Kaltluft in besiedelte Bereiche abfließen.“ Und: „Eine Bebauung (...) würde die Kaltluftproduktion reduzieren“, was bei „thermischen oder lufthygienischen Belastungen“ ungünstige Auswirkungen habe. „Durch die lockere Bauweise und die gute Durchlüftung an der Peripherie der Stadt “ seien die thermischen Belastungen aber „vergleichsweise gering“, heißt es weiter in der Stellungnahme. Und: Da weder Gewerbe noch erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten sei, halte sich auch die zu erwartende Luftverschmutzung in Grenzen.

„Bedarf ist nicht nachgewiesen“

Dem Nabu aber reicht die Stellungnahme als Expertise nicht, wie Krumbach sagt. Die Naturschützer fordern ein ausführliches Gutachten. Sie verweisen auf das Gutachten des Kaiserslauterer Büros L.A.U.B von 1996, in der der Kirchberg als wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet und als Kaltluftschneise deklariert ist, der nicht bebaut werden sollte. „Der Nachweis, dass das Gutachten von 1996 keine Gültigkeit mehr hat, wurde nicht erbracht“, sagt Krumbach. Sie vermisst auch eine Bedarfsanalyse für Bauplätze in Zweibrücken. „Dass es Anfragen gibt, reicht nicht“, so Krumbach.

Wie berichtet, hat die Bürgerinitiative Oberbürgermeister Marold Wosnitza 1000 Unterschriften gegen das Neubaugebiet am Kirchberg übergeben. Bis Jahresende will sie noch weitere sammeln.