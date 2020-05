Zwischen Ober- und Niederauerbach steht ein markanter Felsen, die Kanzel (wir berichteten am 24. April). Zu dem Naturdenkmal ist eine Sage überliefert, nach der sich dort heimlich eine Nonne und ein Ritter zum Stelldichein trafen, wobei sich die Nonne eines Geheimganges bedienen konnte, der von ihrem Kloster hierher führte.

Zur Herkunft der Nonne gibt es verschiedene Erzählweisen. Da werden die Klöster Hornbach und Wörschweiler genannt und ein Kloster Marienstein. Hornbach und Wörschweiler scheiden aber aus, da es sich hierbei um Männerklöster gehandelt hat. In der näheren Umgebung existierte auch in Homburg ein Kloster, welches aber erst im späten 17. Jahrhundert gegründet wurde und ebenfalls Männern vorbehalten war.

Diente Sankt Maria Magdalena als Vorlage für die Sage?

Ein Kloster Marienstein hat es nie gegeben, dennoch besteht hier ein Zusammenhang mit dem einzig verbleibenden Kloster, das als Vorlage für die Sage gedient haben kann: Sankt Maria Magdalena, ein Kloster der Reuerinnen in Zweibrücken. Der Orden der Reuerinnen oder Magdalenerinnen entstand um das Jahr 1230 in den größeren Städten am Rhein. Bei Wikipedia ist zu lesen, dass der Ordenszweck zunächst ein „klösterliches Leben bußfertiger Straßendirnen und gefährdeter Frauen“ war. Der Bedarf dürfte in Straßburg, Speyer und Worms größer gewesen sein als in Zweibrücken, welches zu dieser Zeit noch keine Stadtrechte besaß, und wo die Klostergründung vermutlich nur wenige Jahre später erfolgte.

Der Orden der Reuerinnen nutzte eine Kapelle

Das Pfälzische Klosterlexikon nennt als gesicherte urkundliche Ersterwähnung das Jahr 1244. Die Grafen von Zweibrücken, deren Burg dort stand, wo heute der Schlossplatz und der Busbahnhof aufeinander treffen, überließen dem Orden eine Kapelle in der Siedlung vor der Burg als Klosterkirche. Der genaue Standort dieser Kapelle ist in der Forschung umstritten. Möglich erscheint deren Ersatz durch die Alexanderskirche, nachdem das Kloster aufgelöst und die Pfarrei 1448 von Ixheim nach Zweibrücken verlegt wurde. 1449 wurde vertraglich geregelt, wie Priorin Katherin Krapin, offenbar die letzte verbliebene Klosterfrau, nach der Auflösung ihren Lebensabend verbringen konnte. Sie durfte weiter die Konventsgebäude bewohnen, die sich wohl südöstlich der Alexanderskirche befanden, etwa dort, wo heute das Rosenhotel ist.

Ein mittelalterliches Kloster verfügte, um seinen Unterhalt zu sichern, über verstreuten Besitz, vorzugsweise in der näheren Umgebung. Dieser Besitz kann zur Gründungsausstattung gehört haben oder später durch Stiftungen dazu gekommen sein. 1286 werden Güter in der Flur Kesselbach erwähnt, die Graf Eberhard dem Kloster übergeben hat, und 1292 soll auch der Abt von Hornbach sein Gut in der Kesselbach an das Kloster gegeben haben. Dort entstand ein Wirtschaftshof der Zweibrücker Reuerinnen, und es wurde auch eine Kapelle gebaut. Diese Kapelle war der Muttergottes Maria geweiht und der Name Marienstein für den Wirtschaftshof taucht erstmals 1395 auf. Noch heute kann man in Zweibrücken die Kesselbachstraße finden (beim Gefängnis) und die Straße „Am Marienstein“ (parallel zur Annweilerstraße Richtung Contwig). Sie erinnert an den Wirtschaftshof oder die Kapelle, aber nicht an ein dortiges Kloster. Ebenso wenig lassen sich Überlegungen bestätigen, dass es sich bei der Ruine gegenüber des alten Niederauerbacher Bahnhofs um das Reuerinnenkloster oder eine Außenstelle desselben namens Ehrwoog gehandelt haben könnte, und nicht um eine Burg. Interessant ist allerdings die räumliche Nähe der Straße „Am Marienstein“ zur Ruine.

Gab es einen geheimen Gang bis zur Kanzel?

Wie sich die Gemeinschaft der Klosterfrauen zusammengesetzt hat, ist nicht zu erkennen. Waren die Gründerinnen Frauen, die zu bereuen hatten, oder waren es niederadelige Damen, die sich um solche Frauen kümmerten? Haben die Zweibrückerinnen so viel gesündigt, dass 1291 der Papst ein Verbot erlassen musste, vier Jahre lang keine Nonnen aufzunehmen? Jedenfalls könnte eine aufmüpfige Tochter oder eine untreue Ehefrau, welche von ihrer Familie ins Kloster gesteckt wurde und gelegentlich ausbüxte, die Fantasie des Sagenschreibers angeregt haben. Was den Geheimgang angeht, so ist von der Kanzel aus das Kloster Hornbach um die 10, die Alexanderskirche etwa 4 und die Straße „Am Marienstein“ immerhin noch 2,5 Kilometer Luftlinie entfernt!

Die Informationen zum Kloster Sankt Maria Magdalena in Zweibrücken sind dem Pfälzischen Klosterlexikon, Band 5, entnommen.