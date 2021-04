Die Naturbühne Gräfinthal hat kein Geld mehr. Die Traditionsbühne im Mandelbachtal hatte doppeltes Pech: erst kam 2018 das Hochwasser und überflutete Teile der Anlage, dann kam die Corona-Pandemie mit all ihren Beschränkungen.

Zum den Kosten für die Reparaturen kam die Einstellung des Spielbetriebs mit dem damit verbundenen Einnahmeausfall. Spielleiter Wilken Schütz: : „Wenn wir 2021 nicht mehr spielen können, sind wir pleite. Es läuft Richtung Null.“

Allerdings, so Schütz, sei das nicht das Ende der Naturbühne, denn im allergrößten Notfall könne sie auch eine leichte Verschuldung ertragen. „Als wir das Haus bauten, in dem unsere Gastronomie ist, hatten wir auch Schulden. Aber wir müssen anfangen zu rechnen. Die Reparatur des Aufzugs für behinderte Besucher müssen wir rauszögern. Unsere ganze Hoffnung ruht darauf, dass wir 2021 wenigstens einen kleinen Spielbetrieb anbieten können“, sagt Schütz.

Den Spielplan 2021 hat er umgebaut. Geplant war als Kinderstück „Der gestiefelte Kater“ mit 17 Sprechrollen und die Komödie „Pension Schöller“ mit 15 Sprechrollen. Da in beiden Stücken auch Statisten auf der Bühne sind, war klar, dass das unter Corona-Auflagen nicht geht. Bei Stücke wurden auf 2022 verschoben.

„Wir haben zwei Ministücke: ,Pettersson und Findus’ mit nur acht Darstellern und die Komödie ,Die Landeier’ mit ähnlich kleiner Besetzung. Für beide Stücke gibt es den gleichen Bühnenaufbau, den wir abbauen und in einen Saal mitnehmen können. So wären Aufführungen in der Bliesgau-Festhalle möglich.“

Der Verein hat einen Plan B und auch einen Plan C. Allerdings weiß man nicht, wie sich die Auflagen weiterentwickeln. Daher habe man keinen Spielplan veröffentlicht, keine Termine genannt, keinen Vorverkauf gestartet. „Das kommt irgendwann ganz kurzfristig, dann aber auf allen Kanälen“, sagt Pressesprecherin Kristina Plitt. Mitte Juni, vielleicht etwas später. Zur Not könne man mit diesem Konzept in den Winter gehen.

Ärgerlich seien zusätzliche Belastungen, die durch Auflagen der Unteren Bauaufsicht des Saar-Pfalz-Kreises auf die Naturbühne zukamen, erklärt Schütz. Die Behörde habe die Regeln für Saaltheater 1:1 auf die Naturbühne angewandt, da es für Naturbühnen gar keine Regeln gibt. „Würden wir auf der Bühne Fußball spielen, dann wären wir eine Sportstätte, wo die Auflagen viel geringer sind. Aber wir machen Kultur und deswegen brauchen wir neue Treppen, Geländer, Fluchtwege und Sammelplätze, obwohl die Naturbühne rundherum offen ist.“

Die Behördenentscheidung kostete den Verein tausende Euro zusätzlich, richtig einzusehen sind die Auflagen nicht, sagt der Verein, der schwere Zeiten durchmacht. Wenn die Fans der Naturbühne das Notkonzept mittragen und Karten kaufen, wird die Krise trotzdem überstanden, sind sich die Akteure sicher. Diese Woche stand die erste Liveprobe an.