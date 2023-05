Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nationalspielerin Amelie Berger hat’s in der Corona-Krise – wie viele andere auch – wieder in die Heimat verschlagen. In Zweibrücken hält sich nach ihrem eigenen Trainingsplan fit, denn die Spielerin des Top-Bundesliga-Klubs SG BBM Bietigheim ist bis 1. Juli noch in Kurzarbeit. In der langen Zeit ohne Ball hat sie ein ganz neues Hobby entdeckt.

Amelie Berger kommt ins Grübeln. „Ich glaube, so eine lange Phase ohne Hallentraining hatte ich nicht mehr, seit ich 14 Jahre alt war“, sagt die Bundesliga-Spielerin der SG BBM