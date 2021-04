Der Gemeindeverband Bitscher Land hat in den vergangenen Monaten ein Teilstück des Flusses Bickenalb auf dem Gebiet der Lothringer Gemeinde Rimling renaturieren lassen. Indem der Wasserlauf dort wieder in ein natürlicheres Bett verlegt wurde, soll das ökologische Gleichgewicht der Bickenalb erhalten werden. Ein natürlicher Wasserablauf soll Hochwasser-Ereignissen vorbeugen. Nach Angaben der Verwaltung des lothringischen Gemeindeverbandes sind ähnliche Maßnahmen für die nahe Zukunft auch für Abschnitte der Bickenalb bei Volmünster, Schweyen, Petit-Réderching und Loutzviller geplant. Von seiner Quelle am Sinnersberg bei Petit-Réderching aus schlängelt sich der Bach zunächst zehn Kilometer weit durch französisches Grenzgebiet, ehe er nach insgesamt 17 Kilometern bei Ixheim in den Hornbach mündet.