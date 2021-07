Die Homburger Feuerwehr hat ihren Wehrführer Peter Nashan bei ihrer Hauptversammlung für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. 202 Wehrkameraden aus allen fünf Löschbezirken nahmen an der Abstimmung in der Hauptfeuerwache am Hochrech in Erbach teil. Nashans bisheriger Stellvertreter Andreas Hoppstädter war nicht mehr angetreten. Seine Nachfolge treten nun gleich zwei Stellvertreter an: Dies sind Udo Eckhardt und Markus Klingel. Neu gewählt wurde auch die Spitze des Löschbezirks Homburg-Mitte: Dort hatte Löschbezirksführer Alexander von Büren nach zwölf Jahren nicht mehr kandidiert. Ihm folgt nun sein bisheriger Stellvertreter Volker Kern nach.