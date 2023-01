Nachdem der Sturm aufs Zweibrücker Rathaus wegen Corona zweimal ausfiel, wollen die Zweibrücker Faschingsvereine am Samstag wieder versuchen, das Rathaus zu erobern. Die Narren wollen den Schlüssel fürs Rathaus an sich bringen, um für die Faschingszeit regieren zu können. Die Stadtspitze versucht, das zu verhindern. Wer dem Spektakel zuschauen möchte, kann am Samstag um 11 Uhr auf den Herzogplatz kommen.