Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine haben sich die Verantwortlichen der Saarbrücker Faasenacht und in der Stadtverwaltung gemeinsam entschlossen, den für den heutigen Fetten Donnerstag, 24. Februar, in Saarbrücken geplanten Rathaussturm abzusagen. Das Narren-Spektakel wäre coronabedingt ohnehin nur in reduziertem Umfang gefeiert worden. „Putin-Russland führt Krieg gegen die Ukraine“, sagte Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). „Ein Krieg mitten in Europa. Wir fühlen mit den Menschen in der Ukraine und können heute nicht Frohsinn walten lassen.“