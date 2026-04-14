Am Nardini-Klinikum Zweibrücken kam erstmals eine Impella-Pumpe bei einem Eingriff im Herzkatheterlabor zum Einsatz. Das teilt das Klinikum mit. Die Impella ist eine sehr kleine Herzpumpe, die wie ein Herzkatheter über eine Arterie in der Leiste ins Herz eingeführt wird. Während eines Eingriffs kann sie die Pumpfunktion eines geschwächten Herzens übernehmen.

Laut Klinikleitung kam eine solche Impella jetzt erstmals bei einem 78-jährigen Patienten im Nardini zum Einsatz. Wegen seiner Vorerkrankungen sei er Hochrisikopatient für eine klassische Bypass-Operation unter Vollnarkose gewesen. Die Impella habe den Eingriff unter lokaler Betäubung am wachen Patienten ermöglicht, indem sie die Herzleistung des Patienten unterstützte. „So können wir auch Patienten versorgen, die für eine Herz-Operation wegen Begleiterkrankungen nicht infrage kommen oder wegen ihres Alters keine OP mehr wünschen“, sagt Chefarzt und Kardiologe Matthias Stopp. Der 78-Jährige habe den Eingriff gut überstanden und das Krankenhaus zwei Tage später verlassen.

Die Impella kann laut Stopp auch bei Patienten mit akutem Herzversagen – etwa nach einem Herzinfarkt – innerhalb kürzester Zeit eingesetzt werden, um die Herzleistung zu stabilisieren und lebenswichtige Organe zu schützen. Das Nardini-Klinikum habe eine rund um die Uhr besetzte Herzkatheterbereitschaft. Damit könnten Herzinfarkte und andere kardiologische Notfälle jederzeit versorgt werden.