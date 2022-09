Den aktuellen Gesetzesänderungen folgend, ändert das Zweibrücker Nardini-Klinikum zum 1. Oktober seine Besucherregelungen, die den Schutz vor Corona-Infektionen betreffen. Demnach muss jeder Besucher des Krankenhauses beim Betreten einen aktuellen negativen Corona-Test nachweisen. Bereits seit Monaten ist im Klinikum das Tragen einer FFP2-Maske in allen Räumlichkeiten Vorschrift. Die Krankenhaus-Internetseite wies am Freitag, 30. September, noch die bis dahin geltenden Coronaregeln mit Stand vom 18. Mai aus. „Die Aktualisierung unserer Homepage läuft derzeit“, erklärte der Kaufmännische Direktor Christian Finkler am Donnerstagabend auf Anfrage. „Unsere Besucher werden über Aushänge zu der aktuellen Regelung informiert.“