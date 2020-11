Das Nardini-Klinikum korrigierte eine Information über die seit Mittwoch geltende neue Besucherregelungen. Im Gegensatz zum Haus in Landstuhl, dürfen Patienten im St. Elisabeth-Krankenhaus Zweibrücken bis auf Weiteres noch einen vorher bestimmten Besucher für eine Stunde am Tag empfangen. Ein Nardini-Sprecher sagte am Donnerstag, man habe dies am Mittwoch zunächst falsch über die Homepage kommuniziert, nun seien getrennte Informationen für die Häuser Zweibrücken und Landstuhl dort einzusehen. Man betrachte das Infektionsgeschehen fortlaufend für jedes Haus und habe sich in Landstuhl zum Handeln gezwungen gesehen.

In Landstuhl lässt das Nardini Patientenbesuche nur noch in Ausnahmefällen zu, etwa zur Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden sowie bei Geburten. Für Angehörige bestehe die Möglichkeit, während der regulären Dienstzeit telefonisch Auskunft über das Patientenergehen zu bekommen.

Appell an die Selbstverantwortung

Für das Zweibrücker Haus appelliert die Leitung des Klinikums neben bestimmten Verboten an die Selbstverantwortung. Begleitpersonen und Besucher müssen gesund sein, keine Erkältungssymptome aufweisen und dürfen in den zurückliegenden 14 Tagen keinen Kontakt zu Coronavirus-Infizierten haben.

Antigen-Schnelltests für Besucher würden aktuell nicht eingesetzt, sagte ein Sprecher des Klinikums.