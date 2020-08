Das Nardini-Klinikum nennt die Gründe für die Trennung von seinem Kaufmännischen Direktor Christoph Denzer nicht. Man habe sich „einvernehmlich getrennt“, sagte der Pressesprecher am Donnerstag auf Anfrage. Denzers Vertrag laufe noch bis Silvester, er müsse aber nicht mehr zum Dienst erscheinen. Thomas Frank, bis vor zehn Jahren schon einmal Kaufmännischer Direktor am Nardini, hat Denzers Aufgaben zusätzlich zu seinen bisherigen übernommen.

Zuletzt war Frank formell Co-Pflegedirektor des Nardini-Klinikums, das Krankenhäuser in Zweibrücken und Landstuhl betreibt. Er kümmerte sich aber vor allem um Sonderprojekte wie den Umgang mit Corona, Datenschutz, IT und war auch als Pressesprecher des Hauses tätig. All diese Aufgaben werde er zunächst weiter ausüben, so Frank, wenn nun auch mehr Arbeit „aufs gesamte Team“ verteilt werde. In den nächsten Wochen und Monaten werde das Nardini-Klinikum die Führungsaufgaben neu ordnen. „Dafür müssen Gespräche geführt werden, das geschieht nicht von heute auf morgen“, so Frank. Am Mittwoch hatte die RHEINPFALZ berichtet, dass Christoph Denzer nicht mehr Kaufmännischer Direktor des Nardini ist, nach sechseinhalb Jahren am Klinikum.