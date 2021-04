Dirk Bleymehl ist nun offiziell Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie am Zweibrücker Nardini-Klinikum. Am Donnerstag wurde Bleymehls Vorgänger, Christoph Metzner, nach 20 Jahren am Zweibrücker Standort in den Ruhestand verabschiedet.

Eigentlich arbeitet Metzner seit 1. April nicht mehr, aber wegen der Corona-Krise konnte das Klinikum seinen einstigen Chefarzt noch nicht gebührend verabschieden. Obwohl schon fast drei Monate vergangen sind, nannte Metzner den Abschied von seiner Arbeitsstelle „nicht einfach. Das ist ein schwieriger Weg.“ Er denke noch immer, er hätte nur einen langen Urlaub und es gehe demnächst weiter. Künftig wird der ehemalige Chefarzt, der am 7. Juli seinen 67. Geburtstag feiert, nicht mehr im OP-Saal stehen, sondern auf dem Golfplatz. Außerdem will er sich viel Zeit für sein Enkelkind nehmen, das unterwegs sei, und nach der Aufhebung der Corona-bedingten Reisebeschränkungen seine Tochter in Norwegen besuchen. Auch eine Europa-Reise mit dem Wohnmobil steht auf seiner Wunschliste.

Künftig für rund 5000 Patienten verantwortlich

Dirk Bleymehl übernimmt den Chefarztposten in Zweibrücken zusätzlich zu seiner Chefarztstelle am Standort in Landstuhl, wo er seit 20 Jahren tätig ist. Der geborene Friedrichsthaler hat bei seinem Vorgänger gelernt, und beide „ticken gleich“, sagte Metzner. Bleymehl ist seit 2017 Chefarzt der Allgemein- und Gefäßchirurgie im St. Johannis-Krankenhaus Landstuhl und wird sich die Arbeitszeit zwischen beiden Standorten aufteilen. Das gehe nur, weil er sich in beiden Häusern blind auf gute Teams verlassen könne, so Bleymehl, der in Kindsbach wohnt. Seine Frau und seine zwei Kinder seien ebenfalls einverstanden, und der zweite Chefarzt in Landstuhl, Peter Jung, nehme ihm einen Teil der Arbeit und der Verantwortung ab.

Die Chirurgie in Zweibrücken hat sich dem ärztlichen Direktor Detlev Christiansen zufolge stetig gut entwickelt und steigende Patientenzahlen zu verzeichnen. Bleymehl bringt laut Christiansen die passende gefäßchirurgische Expertise mit, weshalb dem Direktorium die Personalentscheidung leicht gefallen sei. Laut Nardini-Klinikum werden in beiden Häusern pro Jahr rund 2500 Patienten in den beiden chirurgischen Abteilungen stationär behandelt. Bleymehl trägt künftig also Verantwortung für etwa 5000 Patienten im Jahr. Interessierten und Patienten wird Bleymehl demnächst in der Veranstaltungsreihe des Klinikums vorgestellt, die wegen des Coronavirus ins Internet verlegt wurde. Weitere Infos hierzu unter www.nardiniklinikum.de.