Im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus Zweibrücken des Nardini-Klinikums ist die Versorgungssituation infolge der Corona-Pandemie unverändert angespannt. Trotz Warnstufe „orange“ läuft der Regelbetrieb nun aber wieder an.

Vor vier Wochen, als die Infektionszahlen aufgrund der Omikron-Variante des Coronavirus hochgeschnellt waren, hatte die Klinikleitung von der bisher schwierigsten Lage seit Pandemie-Beginn, also in mehr als zwei Jahren, berichtet. Pflegedirektor Thomas Frank sagte am Donnerstag, man befinde sich noch immer in der Warnstufe „orange“, der zweithöchsten Warnstufe zu Beurteilung der Leistungsfähigkeiten von Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. Das bedeutet laut Frank, dass es mit viel Mühe gelinge, den Klinikbetrieb aufrecht zu erhalten. Zurückzuführen sei dies auf einen noch immer hohen Krankenstand unter den Beschäftigten aller Berufsgruppen, im ärztlichen als auch im Servicebereich.

Elf statt 25 eingewiesene Covid-Patienten

Die Zahl der an den beiden Klinikstandorten in Zweibrücken und Landstuhl habe sich allerdings gegenüber Mitte/Ende März halbiert. An der Kaiserstraße wurden am Donnerstag vier Covid-19-Patienten stationär behandelt, in Landstuhl sieben. Vor vier Wochen waren es insgesamt 25. Alle Patienten sind auf Normalstationen, bei keinem sei der Zustand aktuell so kritisch, dass er eines der Intensivbetten belegen müsse, so der Pflegedirektor. Allerdings waren die Möglichkeiten der Intensivbehandlung im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus in dieser Woche auch schon nahezu ausgereizt. Laut dem bundesweiten Register der Behandlungsmöglichkeiten der Intensivmedizin Divi waren am Mittwoch acht von neun Intensivbetten belegt, am Donnerstag waren es noch fünf.

Vor vier Wochen, auf dem vermeintlichen Höhepunkt der Omikron-Welle, waren alle aufschiebbaren Behandlungen und insbesondere Operationen ausgesetzt. Kein Patient wurde abgewiesen, allerdings waren die sogenannten elektiven Behandlungen ausgesetzt. Als Krankenhaus in der Regelversorgung sei man nun vom Gesundheitsministerium aufgefordert, den regulären Klinikbetrieb wieder anlaufen zu lassen, sagt Pflegedirektor Thomas Frank. Man erhöhe nun die OP-Kapazitäten und führe auch wieder planbare Operationen durch.

Strikte Besuchsregelung bleibt vorerst

Dies bei aller gebotenen Vorsicht: Der strikt reglementierte Zutritt zu den Häusern, nur für gesunde, vom Patienten ausgewählte Besucher mit Impf-, Genesenen-Nachweis oder einem zertifizierten negativen Testnachweis, werde beibehalten. Angemeldete Bezugspersonen können für maximal eine Stunde am Tag Patienten in den Häusern des Nardini-Klinikums besuchen.