Wolfgang Armbrust (49) hat im Auftrag des Caritas-Förderzentrums Paul Joseph Nardini für den Zweibrücker Standort des Förderzentrums ein Porträt des Namensgebers gemalt.

„Ich habe mir mehrere Vorlagen herausgesucht, sie ausgedruckt und dann zu einem Bild zusammengestellt, das ich gemalt habe“, sagt der Kaiserslauterer Wolfgang Armbrust. Sein Bild hängt jetzt in dem Zweibrücker Caritas-Förderzentrum, das nach Pirmasenser Priester und Sozialreformer Nardini (1821-1862) benannt ist. Armbrusts aktuelles Projekt ist etwas ganz anderes: das Nachstellen sämtlicher Epochen der Dinosaurier. Für jedes Erdzeitalter hat er ein Modell aus Pappmaché angefertigt. Da stellt er die Dinosaurier hinein. Seit seinen neunten Lebensjahr malt Wolfgang Armbrust. Außerdem zeichnet er und fertigt Skulpturen. Die Kunst ist ihm sehr wichtig, Quellen seiner Inspiration sind der Pfälzer Wald und sein Interesse an Geschichte. Tagsüber arbeitet der 49-Jährige seit 1998 in Landstuhl in der Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung. Dort werden Filter für Autos zusammengebaut und verpackt. Armbrust sitzt an der Klebermaschine. Aufgewachsen ist er Bruchmühlbach-Miesau in einem Bauernhaus. Von dort zog es ihn nach Ramstein ins betreute Wohnen. Heute wohnt er in seiner eigenen Wohnung in Einsiedlerhof und wird von Mitarbeitern der Landstuhler Außenstelle des Nardini-Förderzentrums betreut.