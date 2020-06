Am Montag wurde der Polizei in Zweibrücken gegen 15.30 Uhr gemeldet, dass ein VW Golf auffällig auf der A 8 in Richtung Saarland unterwegs sei. Die Frau am Steuer nutzte laut eines Zeugen die komplette Breite er Fahrspur, ihr Kopf sackte immer wieder zur Seite oder nach hinten, als sei sie kurz vorm Einschlafen oder gar bewusstlos. Der Zeuge folgte dem Golf und hielt in einer Nothaltebucht kurz nach der Ausfahrt Ernstweiler hinter dem Wagen an, den die Frau dort mit Mühe zum Stehen gebracht hatte. Als die Polizei eintraf, war die 61-jährige Fahrerin nur bedingt ansprechbar, sie verlor immer wieder kurz das Bewusstsein und konnte keine zusammenhängenden Angaben zu ihrer Person und den Umständen der Fahrt machen. Die Beamten brachten die Frau hinter die Leitplanke und betreuten sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Ermittlungen und Untersuchungen ergaben, dass die Frau eine Überdosis Medikamente eingenommen hatte. Sie kam ins Krankenhaus, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde und ihr Zustand sich stabilisierte. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wird nun gegen die Frau ermittelt. Ihr Führerschein wurde eingezogen, ihr Auto abgeschleppt. Das teilt die Polizei mit.