Es ist der ideale Ort und eine hochkarätige Gruppe, die am Donnerstagabend im Walsheimer Brauereikeller mit dem armenischen Naghash Ensemble aufeinander treffen.

Das Publikum erlebt einen wundervollen Abend mit einer Musik, die nicht von diesem Planeten zu stammen scheint. Die Musiker erzeugen fein gewebte Klangteppiche, die in dem historischen Gewölbekeller über den Besuchern zu schweben scheinen und in vielen weiteren Schichten mit einer ergreifenden Rhythmik überlagert werden. Der armenisch-amerikanische Komponist John Hodian hat eine Musik geschaffen, die erstmal verblüfft und dann nicht mehr loslässt. Die Begeisterung der Besucher misst sich nicht allein im sofort nach dem letzten Ton losbrausenden Applaus. Selten ist ein CD-Stand so belagert, wie der von Naghash.

Dabei ist die Musik des Naghash Ensembles alles andere als eingängig. Komponist und Pianist John Hodian vertont mittelalterliche armenische Gedichte, meist von Mkrtich Naghash, nach dem sich das Ensemble auch benennt. Von diesen Texten hören die Konzertbesucher oft einige Zeilen vor den Stücken, bevor sich der Text in der Musik auflöst. Alte Musik wird hier in zeitgenössische getaucht. Die Werke von John Hodian sind klar erkennbar mit zeitgenössischer Musik beeinflusst – von Komponisten wie Steve Reich und Philipp Glass, Pionieren der Minimal Music.

Bewegende Musik

Was die Konzertbesucher an Musik hören, ist unbeschreiblich. Tief bewegend, klagend, aber auch hoffnungsvoll – einmalig. Komponiert sind die Lieder in Sätzen. Da kann es schon passieren, dass ein Lied auch mal 20 Minuten dauert. Erzählt wird vom Sündenfall, von einem zornigen Gott, vom Menschen, der eben nicht nur geistlich, sondern fleischlich ist, und von der Geschichte Armeniens. Vom Piano aus dirigiert John Hodian sein Ensemble mit einer beeindruckenden Präzision.

Das Naghash Ensemble, das sind neben John Hodian und der Sopranistin der Oud-Spieler Tigran Hovhannisyan, ein Instrument, das aussieht wie eine große Mandoline mit abgeknicktem Hals, und Aramayis Nikoghosyan spielt Dhol, eine Art Fasstrommel, die mit Stöcken geschlagen wird, sowie auf der Dumbek. Er sei übrigens der Einzige, der nicht unbedingt auf sein Dirigat eingehe, erzählt der künstlerische Leiter in einer Vorstellungsrunde. Das sei gut so, weil seine Interpretationen immer besser seien als das, was er im Kopf gehabt habe. Dann ist da noch Andranik Gasparyan, der immer wieder zwischen den Instrumenten in seinem Flötensortiment wechselt. Er spielt auf der Duduk, einem kleinen Holzblasinstrument mit einem extrem großen Doppelrohrblatt, das es nur in Armenien gibt. Es sei vom Aussterben bedroht, erzählt John Hodian. Nur 20 Jahre alt ist der Musiker, gilt aber durch seine nuancierte und berührende Spielweise als einer der Besten seines Fachs. Selten sieht man einen Musiker, der die Backen so blähen kann – und auch muss. Das hat mit der komplizierten Bauweise des Instruments zu tun.

Intensive Stimmen

Mit das intensivste Instrument des Ensembles sind die Stimmen. Denn neben Hasmik Baghdasaryan singen auch die Sopranistin Tatevik Movsesyan und Shahane Zalyan mit ihrer wunderbaren Altstimme. Selbst der Gründer des Ensembles scheint tief berührt zu sein, wenn das Trio seine Einsätze hat. Stumm singt er die Worte mit, während er Piano spielt.

Wie das Naghash Ensemble entstand? Vor etwa 20 Jahren hörte John Hodian die Stimme der Sopranistin Hasmik Baghdasaryan in einem Tempel, der aus dem ersten Jahrhundert nach Christus stammt. „In dieser einmaligen Akustik sang sie mittelalterliche altarmenische Sakralmusik“, erzählt er dem Publikum. Das sei das Schönste gewesen, was er je gehört hatte. Ihm sei klar gewesen, dass er mit dieser Stimme etwas machen wollte. Gleich habe er an eine Musik gedacht, bei der er diesen Klang auf neuartige Weise interpretieren würde. Als er schließlich auf die Gedichte von Mkrtich Naghash stieß, habe sich alles gefügt. Es sei für ihn gewesen, als spräche der Poet über den Genozid an den Armeniern im Jahr 1915 und auch über die Geflüchteten des 21. Jahrhunderts.

Überwinden statt vergessen

Bei der Musik gehe es um Reparation, führt Mauro Fosco Berola in das Werk ein. Das bedeute, dass es wichtig sei, nicht zu vergessen, sondern zu überwinden – mit dem zu leben, was unwiederbringlich verloren sei. Deswegen passe auch der Veranstaltungsort so gut zu der Musik. Die historische Brauerei sei in jüdischer Hand gewesen und enteignet worden. Das könne man nicht rückgängig mache, so Berola. Erst vor kurzem sei eine Büste des Unternehmensgründers aufgestellt worden und der Platz vor dem historischen Gewölbekeller sei nach ihm bekannt: in Hans-Kanter-Platz.

Fazit: Die Musikfestspiele Saar liefern mit dem Nagash Ensemble ein Stück Welthochkultur vom Feinsten an einem Ort, der hundertprozentig passt. Am Donnerstag geht es nicht nur um Musik, sondern um Geschichte, Unrecht, um das Vergeben und das Erinnern, damit das Leben weitergehen kann.