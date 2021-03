Seit Freitag, also drei Tage früher als geplant, ist die Anschluss-Stelle Ixheim an der A 8 in Richtung Pirmasens wieder befahrbar. Bislang waren am neuen Nagelwerk-Kreisel nur die Auf- und Abfahrt der Gegenstrecke in Fahrtrichtung Saarland freigegeben. Auf der Autobahn selbst bleibt die Fahrtrichtung Pirmasens bis zum vollständigen Rückbau der Mittelstreifen-Querung noch einige Tage einspurig.