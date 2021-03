Nadine Brinette (CDU) wird neue Bürgermeisterin von Contwig. Sie gewann die Wahl am Sonntag mit 1390 zu 1181 Stimmen gegen David Betz (SPD) – 54 zu 46 Prozent.

Damit wird die 33-Jährige Nachfolgerin von Karlheinz Bärmann, der nach zwölf Jahren als Bürgermeister zum Jahreswechsel zurückgetreten war. Nadine Brinette lag in allen vier Stimmbezirken vorne, in den dreien in Contwig und in Stambach. In der Kommunalpolitik ist sie eine Neueinsteigerin: Sie ist seit 2019 Mitglied im Umwelt- und im Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde und seit Oktober Vorsitzende der Contwiger CDU. Sie ist Mutter von zwei Kindern und führt zusammen mit ihrem Mann die Spedition Sefrin in Contwig.

David Betz hat die Wahl zwar nicht gewonnen, aber mit seinen 46 Prozent sein Ergebnis von 2019 ausgebaut. Damals hatte er gegen Amtsinhaber Bärmann 37 Prozent der Stimmen bekommen. Im Vergleich zu früheren Wahlen war bereits das ein hervorragendes Ergebnis für den SPD-Kandidaten.