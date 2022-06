Beim 28. Benefizkonzert in der Klosterkirche Hornbach interpretierten Sopranistin Mariola Jupé und Pianist Uwe Brandt den Liedzyklus „Das Marienleben“ von Paul Hindemith.

Hochromantische Harmonik verbindet sich mit freier Tonalität im „Marienleben“ op. 27 von Paul Hindemith (1895-1963), in dem der damals 26-jährige Komponist nach Texten von Rainer Maria Rilke einen Liedzyklus komponierte, der das Leben der Gottesmutter von ihrer Geburt über die Verkündigung, die Geburt Christi und die Passion bis zu ihrem Tod nachzeichnet.

Sehr subtil gestaltete Brandt den instrumentalen Part, zurückhaltend und feinfühlig. Auch Jupé führte ihren hellen und doch warmen Sopran sehr schlank; schmiegsam fügte sich ihre Stimme in das Klangbild ein – in ständigem Dialog mit dem Klavier. Feinste Gefühlsregungen spiegelten sich in ihren Interaktionen wider.

Träumerische Reflexionen

Die zunehmende Erregung der Sängerin fand ihren Widerhall in den unruhiger werdenden Klavierklängen, als Maria der Empfang eines Kindes verkündet wird. Schnell brach sich die freudige Erwartung in der Stimme Bahn, um dann zu stiller Zärtlichkeit zu verebben. Dabei schien die Musik auf dem Fleck zu treten und um sich selbst zu kreisen; auch die Sopranistin verlor sich in träumerisch-nachdenklichen Reflexionen. Ohne tonale Bindungen war die vor sich hin treibende Tonsprache von Paul Hindemith, die vor allem von den zitierten Emotionen bestimmt wurde. Die traumverlorenen Klavierakkorde von Brandt wirkten wie ein Nachhall aus einer anderen Welt zu Mariola Jupés Erzählung von dem Engel.

Dann brach die Außenwelt in diese Traumsequenzen ein, mit hektisch bewegten Klavierakkorden und kurzen, erregten Phrasen in der Gesangsstimme, die Jupé in unüberhörbarer Emotionalität gestaltete. Marias Gefühle schilderten die beiden Musiker in subtilen Facetten, die ihre unterschiedlichsten Gefühlsregungen ausleuchteten, während sie den Heiland erwartet.

Kurzgliedrige Themen

Immer wieder versetzen sowohl der Argwohn Josefs als auch die Verkündigungen des Engels Maria in Aufregung. Hindemith beschreibt dies in schnellen kurzgliedrigen Themen und Akkorden, in denen Singstimme und Klavier ineinandergreifen und wechselseitige Impulse setzen.

Momente des Innehaltens waren bei dem Konzert von einer kaum fassbaren Zartheit, bei der kristalline Akkorde der Stimme der Sängerin größtmöglichen Raum zur Entfaltung boten. Mariola Jupés Gestaltung lotete feinste Nuancen aus; jede Regung spiegelte sich in ihrer Stimme wider.

Tönendes Fresko

Unruhige Bewegung charakterisierte die Flucht nach Ägypten, die Maria als Wanderschaft schildert. Hektisch gellte ihre Stimme bei der Erwartung von Gefahr auf, bange Ahnungen fanden ihren Widerhall in hohen, lang gezogenen Klagelauten.

Instrumentale Zwischenspiele interpretierte Uwe Brandt sehr expressiv, sie waren ein tönendes Fresko. Auch die Hochzeit war eine Retrospektive aus der Sicht Mariens, eine nachdenklich-reflektierte Erzählung, bei der Mariola Jupé jeden Ton in selbstvergessener Erinnerung wie eine Welt für sich stehen ließ.

Dunkle Farben

Unaussprechlicher Schmerz vibrierte im leisen Zittern ihrer Stimme, als sie die Leiden Christi in Raum und Zeit enthobenen Klängen kommentierte. Kurze Akkorde schattierten diese Elegie in dunklen Farben aus, ein düsteres Tongemälde der Pietà entstand so.

Die allmähliche Entrückung Mariens kam in den losgelöst vor sich hin treibenden Klängen zutiefst berührend zum Ausdruck.

Repetierte rhythmische Klavierfiguren, verhalten aber doch sehr intensiv interpretiert von Brandt, unterstrichen in der schmerzlich-abgeklärten Rückschau die Unausweichlichkeit der Ereignisse, die zunehmend mystisch verklärt werden. Diese Distanzierung ließ Jupé durch ihre reflektiert-verinnerlichte Interpretation nachvollziehbar werden; wie entrückt schwebte ihr lyrischer Sopran in langen Tönen über den Akkorden. In einer visionären Schau klang das Werk aus.

Für den Applaus bedankten sich die Künstler mit Hugo Wolfs Lied „An den Schlaf“.