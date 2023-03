Beim 42. Zweibrücker Stadtfest plant das Kulturamt erstmals eine Bühne für junge Talente. Am Samstag, 29. Juli, sollen Nachwuchskünstler auf der großen Bühne auf dem Alexanderplatz auftreten.

„Immer wieder erhalten wir Anfragen, dass Nachwuchskünstler gerne auf unserer Stadtfest-Bühne spielen würden. Diesem Wunsch möchten wir nun mit der Nachwuchsbühne nachkommen“, so Kulturamtsleiter Thilo Huble. Ob Schülerband oder private Akteure – aus den Musiksparten Pop, Rock, Jazz, Soul und Funk können sich Bands und Solisten bewerben. Die Stadt stellt eine professionelle Bühne sowie Ton- und Lichttechnik bereit, und die Musiker erhalten eine Aufwandsentschädigung sowie Verpflegung. Die Auftritte sollen 30 bis 45 Minuten dauern. Bewerbungen, gerne mit Video- oder Tonmaterial, können bis Freitag, 31. März, per E-Mail eingereicht werden beim Zweibrücker Kulturamt unter feste@zweibruecken.de, Stichwort „Nachwuchstalent“. Aus allen eingereichten Bewerbungen wird eine fachkundige Jury etwa vier Bands und/oder Einzelinterpreten auswählen, die dann ihren großen Auftritt am Stadtfest-Samstag haben werden. Weitere Informationen gibt’s beim Zweibrücker Kulturamt, Katrin Stegner, Maxstraße 1, Telefon 06332 871470, und unter E-Mail feste@zweibruecken.de.