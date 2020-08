Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen bei einem Radfahrer 3,6 Gramm Amphetamin sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, war der 36-Jährige um 2.15 Uhr zu Fuß mit seinem Fahrrad in der Kesselbachstraße, die nördöstlich am Zweibrücker Gefängnis vorbeiführt, unterwegs, als die Beamten bei einer Kontrolle die Drogen bei ihm fanden. Dem Wunsch des Mannes, noch mit dem Fahrrad nach Hause fahren zu können, konnten die Beamten nicht zustimmen, da der 36-Jährige sichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen ihn wird jetzt ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.