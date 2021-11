Vermutlich mehrere Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in die Filiale der Sparkasse Kaiserslautern in Martinhöhe eingebrochen. Kurz vor Mitternacht bemerkte ein Zeuge den Einbruch, teilt die Polizei mit.

Die Täter hatten die Eingangstür und mehrere Innentüren der Bank aufgebrochen. Mit schwerem Gerät versuchten sie, einen Geldautomaten zu knacken. Der Aufbruchversuch scheiterte. Sprengstoff sei nicht im Spiel gewesen, sagte Polizei-Sprecher Bernhard Christian Erfort auf Anfrage. Die Täter flüchteten und ließen ihr Werkzeug zurück. Trotz umfangreicher Fahndung hätten die Einbrecher nicht mehr aufgespürt werden können. Ob sie zu Fuß oder in einem Fahrzeug flüchteten, sei nicht bekannt. Am Tatort habe die Polizei Spuren und Beweismittel gesichert. Am Donnerstag befragten Polizisten Menschen in der Nachbarschaft der Bank. Die Täter machten zwar keine Beute, doch sie richteten erheblichen Schaden an den Türen und dem Geldautomaten an, sagte Erfort, konnte die Schadenshöhe aber noch nicht beziffern.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.