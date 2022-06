Bei der „Nacht der Lichter“ am Sonntag, 5. Juni, werden der Altarraum und die Taizé-Ikone mit Kerzen erleuchtet, das Licht der Osterkerze wird verteilt und verwandelt den zunächst dunklen Kirchenraum in ein Lichtermeer. Die einfachen Gesänge in mehreren Sprachen und die meditativen Texte und Lesungen mit Beteiligung von Menschen verschiedener Nationen sollen zum inneren Gleichgewicht verhelfen.

Zu der Veranstaltung wird Pfarrer Günter Sifft in einer Pressemitteilung zitiert: „Jeder Beitrag zählt, das sagt uns der Titel unserer Taizé-Pfingstfeier. Denn der Geist des Friedens ist keine Selbstverständlichkeit. Er will mit Bewusstsein und Klarheit aufgenommen, verbreitet und verstärkt werden und Platz nehmen, um seine Wirkung zu entfalten. Schläfrigkeit und Selbstzufriedenheit lässt er nicht zu. Schnell ist er vertrieben und wird durch ganz andere Geister ersetzt, die ihrerseits verheerende Wirkung entfalten können. Deswegen diese Einladung an den Geist des Friedens, doch bitte in diese Welt zu strömen, sie mit jedem Gesang, jedem Gebet, jedem Wort mehr zu erfüllen“.

Die Leitung des Projektchors hat Heike Sifft inne. Veranstalter sind die Protestantische Kirchengemeinde Zweibrücken-Mitte und der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Südwestpfalz.