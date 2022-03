Der Journalist und Verleger Christof Müller-Wirth, Ururenkel des Siebenpfeiffer-Mitstreiters Johann Georg August Wirth (1798 - 1848), ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Die Arbeit der Siebenpfeiffer-Stiftung hat er gefördert und eng begleitet.

Am 12. März ist Müller-Wirth in Karlsruhe verstorben. Bei der Siebenpfeiffer-Stiftung war er steter Gast bei Preisverleihungen, Banketten und anderen Aktivitäten. Sein Ururgroßvater J.G.A. Wirth hatte seit 1831 in Homburg die Vormärz-Zeitung „Deutsche Tribüne“ herausgegeben und 1832 mit Philipp Jacob Siebenpfeiffer das Hambacher Fest organisiert. Christof Müller-Wirth, Träger der Homburger Wirth-Medaille, veröffentlichte 2004 die komplette „Deutsche Tribüne“ in drei Bänden in heutiger Schrift neu.

Einige Exponate der Dauerausstellung auf dem Hambacher Schloss stammen aus seinem Familienbesitz.